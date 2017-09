Novo gramado do Palestra começa a ser colocado após shows

Depois de receber uma verdadeira maratona de shows, o estádio Palestra Itália está voltando a ficar pronto para sediar um jogo. Nesta quinta-feira, a conta oficial do palco no Facebook postou um vídeo do novo gramado sendo colocado após a realização do festival de rock SP Trip, que aconteceu na última semana e terminou nesta terça.

“Olha só quem tá voltando! O primeiro rolo, de uma tonelada, acabou de ser posto aqui na arena”, postou a administração.



Entre os dias 21 e 26 de setembro, o estádio palmeirense recebeu cerca de nove bandas, entre elas, algumas lendárias como Guns ‘n’ Roses, The Who e Bon Jovi. Antes do festival, havia sido inciado o processo da troca do gramado, com o antigo sendo retirado no dia 12.

Agora, após mais de uma semana sem ser utilizado pelo Verdão, o Palestra volta aos trabalhos futebolísticos no próximo sábado. Terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, o time alviverde realiza o clássico contra o vice-líder Santos, às 19h (de Brasília), pela 26ª rodada da competição.