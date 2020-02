Novo gramado do Allianz Parque ganha elogios dos palmeirenses

No jogo que marcou a estreia do novo gramado do Allianz Parque, disputado na tarde deste domingo, o Palmeiras ganhou de virada do Mirassol. Após o triunfo pelo Campeonato Paulista, o técnico Vanderlei Luxemburgo e seus pupilos elogiaram o campo sintético da arena.

“Achei a qualidade do jogo muito boa. O gramado é muito bom e dá para jogar futebol. Não atrapalha o jogo. É claro que muda o ritmo e vai exigir uma adaptação natural, mas gostei do que o time fez. O gramado também ajudou na virada. Foi muito positivo”, afirmou o treinador.

Nos momentos que antecederam o início da partida entre Palmeiras e Mirassol, choveu consideravelmente na região que abriga o Allianz Parque. Ainda assim, a bola rolou de maneira perfeita desde o começo do jogo e o novo gramado não apresentou vulnerabilidades.

O meia Raphael Veiga, que defendeu o Athletico-PR em 2018 e jogou com frequência na Arena da Baixada, aprovou o novo piso do Allianz Parque. “O gramado é bom. Ainda estamos em adaptação e é diferente do que vínhamos jogando, mas vai nos ajudar no resto do campeonato”, afirmou o autor do segundo gol.

O centroavante Luiz Adriano, responsável por encerrar o marcador, foi mais um a falar de maneira elogiosa do gramado sintético. ““É um tapete, não dá para reclamar. A cada partida e treino, vamos nos adaptando e melhorando nosso desempenho”, declarou o autor do terceiro gol.

Com 13 pontos ganhos, dois a menos que o Santo André, o Palmeiras figura na vice-liderança do Grupo B do Campeonato Paulista. Pela sétima rodada, o time palestrino volta a campo para encarar o Guarani às 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira, novamente no Allianz Parque.