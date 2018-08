Nobre parabeniza Palmeiras exaltando conquistas e com provocação

Presidente do Palmeiras entre 2013 e 2016, Paulo Nobre voltou a aparecer nas redes sociais para parabenizar o clube pelos seus 104 anos conquistados neste domingo. Na publicação, o ex-mandatário enaltece as conquistas alviverdes e aproveita para fazer uma provocação.

“Feliz aniversário PALMEIRAS! Parabéns por ter sido o 1º Campeão Mundial de clubes, por ter representado a Seleção Brasileira do goleiro ao ponta esquerda, por ser o Campeão do séc XX, por ser 9 vezes Campeão Brasileiro! Parabéns por 104 anos de glorias e não 4 como alguns que chegaram ontem acham”, publicou.

A mensagem final pode ser interpretada como uma provocação para a patrocinadora do clube, a Crefisa. Oficializada em janeiro de 2015, durante a gestão de Nobre, a parceria do Palmeiras com a empresa contou com alguns momentos conturbados no período em que o ex-presidente esteve a frente do clube.

Nos quatro anos em que presidiu o Palmeiras, Paulo Nobre viu a equipe subir da Série B para a primeira divisão em 2013, lutar contra o rebaixamento em 2014, conquistar a Copa do Brasil de 2015 e o Brasileirão de 2016. Vice durante a gestão de Nobre, Maurício Galiotte assumiu a presidência em 2017 e acabou rompendo com o ex-mandatário.