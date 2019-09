Neymar posta foto com camisa do Palmeiras e agradece a Felipe Melo

O jogador Neymar está com a Seleção Brasileira para a disputa de dois amistosos nos Estados Unidos. Entre uma atividade e outra, porém, o craque do Paris Saint-Germain postou uma foto em suas redes sociais segurando uma camisa do Palmeiras, presente do volante Felipe Melo.

“Valeu pelo presente. Abraço, craque”, escreveu Neymar. Na foto, é possível ver que a camisa está assinada e inicia a dedicatória com “ao fenômeno Neymar”.

O único jogador do Palmeiras convocado para os jogos contra Colômbia e Peru, em Miami, foi Weverton, que chegou ao local na manhã da última segunda-feira. Os jogos acontecem na sexta e terça-feiras, portanto o arqueiro desfalcará a equipe contra o Goiás, no final de semana, e contra o Fluminense, na terça.

No alviverde, a diretoria anunciou a contratação do técnico Mano Menezes, que ocupa o cargo de Luiz Felipe Scolari, demitido na última segunda-feira à noite.