Nathan se despede do Palmeiras: “Um bom filho sempre retorna para casa”

Depois de 11 anos, Nathan não tem mais vínculo com o Palmeiras. Revelado no clube alviverde, o zagueiro acertou sua rescisão contratual para seguir no futebol da Suíça, onde já atuava por empréstimo há duas temporadas, quando defendeu Servette e Grasshoppers. Agora, o defensor de 24 anos vai representar o FC Zurique, time da capital.

Por meio de suas redes sociais, Nathan se despediu do Verdão, falou em sonho realizado ao atuar pelo clube e não descartou um retorno no futuro.

“Esse foi meu primeiro jogo com a equipe profissional, Palmeiras x Fluminense. Um garoto que uma semana antes estava torcendo da arquibancada pelos mesmos jogadores, um moleque que realizou seu sonho… jogar no seu time do coração”, disse.

“Hoje encerro meu ciclo profissional no Palmeiras. Foram mais de 11 anos de vínculo, com lutas, vitórias e principalmente com muito aprendizado. Agora vou buscar evoluir ainda mais e crescer no futebol europeu, onde consegui me adaptar e seguir meu sonho. Minha gratidão. Até breve. Um bom filho sempre retorna para casa “, completou.

Com a camisa do time palestrino, Nathan foi promovido ao time principal em 2014, e, no ano seguinte, fez parte do grupo que conquistou a Copa do Brasil. Sem espaço na equipe, foi emprestado para Chapecoense e Criciúma antes de iniciar sua trajetória pelo futebol europeu.