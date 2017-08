Na volta de Moisés, Palmeiras fecha turno contra Atlético-PR

Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Atlético-PR, no Estádio Palestra Itália. No encerramento da primeira metade do torneio nacional, a principal novidade é o retorno do meio-campista Moisés.

Afastado desde o último dia 19 de fevereiro, data da vitória sobre o Linense, Moisés sofreu grave lesão no joelho esquerdo e passou por cirurgia no local. Com o atleta recuperado antes do previsto, Cuca planeja usá-lo em parte do jogo contra o Atlético-PR.

Como enfrenta o Barcelona de Guaiaquil pelas oitavas de final da Copa Libertadores na quarta-feira, o técnico palmeirense colocará uma equipe reserva em campo para pegar o Atlético-PR. Com o goleiro Jailson suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Fernando Prass tem a chance de fazer mais um jogo na condição de titular.

“O torcedor já vem respirando esse jogo da Libertadores, mas estamos pensando na partida contra o Atlético-PR. Nosso trabalho e preparação são para domingo. Um bom resultado domingo será uma ótima preparação para quarta-feira. Precisamos de um bom jogo para pegar confiança”, afirmou Cuca.

Embalado, o Palmeiras passou invicto por Vitória (4 x 2), Flamengo (2 x 2), Sport (2 x 0), Avaí (2 x 0) e Botafogo (2 x 1) nas últimas rodadas. Se ganhar do Atlético-PR, encerra o primeiro turno do Campeonato Brasileiro com 35 pontos, apenas um a menos do que na primeira metade da edição de 2016, o que renovaria as esperanças no clube.

Com duas vitórias consecutivas na competição, o Furacão renasceu, retomou a confiança e, com a goleada de 5 a 0 aplicada sobre o Avaí, entrou novamente na briga pela parte de cima da classificação. O desafio agora é mostrar que não voltará a oscilar e, mais do que isso, encontrou uma forma de atuar como visitante ou como mandante, com ou sem desfalques, com o grupo entendendo a filosofia de jogo.

O técnico Fabiano Soares, que aos poucos tem começado a mostrar seu trabalho, destaca essa característica de sua equipe e, mesmo com prováveis desfalques e a impossibilidade de repetir uma formação, espera ter em campo a mesma postura. “A proposta é a mesma. Estamos jogando dentro e fora da mesma maneira. Contra o Palmeiras, a ideia vai ser a mesma. Jogue quem jogue, vamos ter um time forte no domingo”, garantiu.

Para a partida, o treinador rubro-negro não contará com o meia Matheus Rosseto, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática. Com isso, a principal opção é Eduardo Henrique, autor de dois gols diante dos catarinenses. Na esquerda, Sidcley deve ser reavaliado e Fabrício, que fez sua estreia no meio de semana, pode começar jogando. Na zaga, Paulo André, que foi poupado, deve estar à disposição.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x ATLÉTICO-PR

Local: Estádio Palestra Itália, em São Paulo (SP)

Data: 06 de agosto de 2017, domingo

Horário: 16 horas (Brasília)

Árbitro: Rodrigo Batista Raposo (DF-CBF)

Assistentes: Roberto Braatz e Gilson Bento Coutinho (DF-CBF)

PALMEIRAS: Fernando Prass; Fabiano, Edu Dracena, Antônio Carlos (Juninho) e Michel Bastos; Tchê Tchê e Zé Roberto; Keno, Raphael Veiga e Erik; Miguel Borja

Técnico: Cuca

ATLÉTICO-PR: Weverton; Cascardo, Thiago Heleno, Wanderson (Paulo André) e Sidcley (Fabrício); Pavez, Eduardo Henrique e Guilherme; Nikão e Lucas Fernandes; Ribamar

Técnico: Fabiano Soares