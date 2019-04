Na semi da Copa do Brasil Sub-20, jovens do Palmeiras tentam impressionar Felipão

O Palmeiras entra em campo duas vezes nesta quinta-feira. Antes de os profissionais encararem o Melgar, no Peru, pela Copa Libertadores da América, a garotada do Verdão disputa o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil Sub-20, contra o Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro.

O bom desempenho na competição pode ser fundamental para alguns dos jovens palestrinos. Promessas das categorias de base do clube, Matheus Neris e Léo Passos, por exemplo, estão em seu último ano de Sub-20. O meia Alan, apontado como uma das maiores revelações da equipe no século, não participa frequentemente dos treinos com os profissionais e também busca seu espaço.

Já o colombiano Iván Angulo é quem mais se preocupa em se destacar. Com contrato de empréstimo apenas até o final da temporada, o atleta de 20 anos fez pouquíssimos treinos com Luiz Felipe Scolari na Academia de Futebol. Ele soma duas assistências e três gols marcados em cinco jogos na Copa do Brasil.

“Sabemos que será uma partida difícil, contra um grande rival. Queremos fazer uma boa partida no Rio de Janeiro e até mesmo voltar de lá com uma vitória. Temos a vantagem de decidir em casa, diante da nossa torcida”, afirmou Angulo.

O jogo de volta, com mando do Palmeiras, será na quinta-feira seguinte, dia 2 de maio, no estádio do Canindé, em São Paulo-SP, com entrada gratuita para a torcida. A outra semifinal será disputada entre Flamengo e Cruzeiro.

O time alviverde segue invicto na Copa do Brasil Sub-20. Na primeira fase, estreou com vitória sobre acreanos do Galvez, por 2 a 1, na Arena da Floresta, em Rio Branco-AC. Na sequência, o clube eliminou nas oitavas de final o Coritiba com duas vitórias: por 4 a 1 no Canindé e por 3 a 1 no jogo de ida, em Curitiba.

A classificação à semi foi conquistada de forma emocionante. O Verdão saiu perdendo no jogo de volta das quartas de final contra o Grêmio, em Eldorado do Sul-RS, e a decisão caminhava para os pênaltis. O atacante Aníbal marcou o gol do empate nos acréscimos do segundo tempo e garantiu a vaga no tempo normal, já que o Verdão havia vencido em São Paulo por 3 a 2.