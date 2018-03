‘Molecada’ dá trabalho a titulares do Palmeiras em treinamento

O Palmeiras se reapresentou após a derrota para o São Caetano e, como é praxe, apenas os jogadores que não atuaram no duelo foram a campo na Academia de Futebol. Nesta terça-feira, porém, este grupo de atletas foi na verdade o titular, uma vez que os reservas enfrentaram o Azulão na noite de ontem.

Em atividade de campo reduzido, Roger Machado armou parte do esboço que deve disputar o Choque-Rei contra o São Paulo, nesta quinta-feira, às 20h30 (de Brasília), no Palestra Itália. Sem poder contar com Bruno Henrique e Willian, que ficaram na parte interna da Academia, o treinador escalou nove atletas de linha e usou Hyoran – que não está inscrito no Paulistão – como um dos substitutos.

A formação de linha teve Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Victor Luis; Felipe Melo; Hyoran, Lucas Lima e Dudu; Borja. Já a formação adversária foi formada por diversos jogadores crias das categorias de base do clube.

No time de garotos estiveram Mateus Rocha, Pedrão, Emerson Santos e Luan Cândido; Gabriel Furtado; Fernando, Alanzinho e Yan; Papagaio. Apesar da juventude da equipe, a formação deu trabalho aos titulares, com destaque para Alan, que quase marcou um golaço e ainda deu uma assistência para Gabriel Furtado marcar. O volante, inclusive, se mostrou muito seguro no sistema defensivo.

Detalhe, Tchê Tchê atua como coringa no treino. Hyoran, que nem foi inscrito no Paulistão, joga entre os titulares. Camisa 8 parece estar cada vez perdendo mais espaço #GazetaVerdao — Bruno Calió (@b_calio) 6 de março de 2018

Final de atividade na Academia de Futebol. Tchê Tchê foi o primeiro a deixar o gramado rumo aos vestiários. Ao fundo, as categorias de base seguem treinando #GazetaVerdao pic.twitter.com/wJGKxBP2NT — Bruno Calió (@b_calio) 6 de março de 2018

Edu Dracena, em processo de recondicionamento físico após uma inflamação no quadril, treinou à parte no gramado com um preparador físico. O zagueiro ainda nem sequer foi relacionado para uma partida neste ano.