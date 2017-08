Moisés volta, mas Mayke e Guerra são dúvidas para Copa Libertadores

O Palmeiras decide seu destino nas oitavas de final Copa Libertadores a partir das 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, contra o Barcelona de Guaiaquil, no Estádio Palestra Itália. Moisés já está à disposição da comissão técnica, mas o lateral direito Mayke e o meia Alejandro Guerra são considerados dúvidas.

Vítima de grave lesão no joelho esquerdo, sofrida no último mês de fevereiro, Moisés se recuperou antes do previsto e participou do segundo tempo da derrota contra o Atlético-PR, sofrida neste domingo. Assim, o meio-campista será inscrito na Copa Libertadores.

“Ele ainda não tem condição de jogar o tempo inteiro. Hoje, a ideia era usá-lo em meia hora e acabei passando um pouco”, disse o técnico Cuca. “Agora, tem que recuperar bem para estar em condição de nos ajudar na quarta-feira por mais um tanto de novo”, completou.

Se conta com o esperado retorno de seu camisa 10, Cuca corre risco de sofrer dois desfalques para o jogo mais importante da temporada. O lateral direito Mayke, que vinha atuando como titular, sentiu um problema no tornozelo e não tem presença garantida contra o Barcelona de Guaiaquil.

“O Mayke torceu o pé. Vamos ver amanhã se ele tem condições de treinar. Caso não tenha, contamos com algumas opções, como Jean, Fabiano e Tchê Tchê. O adversário tem dois extremas rápidos. Isso tudo, vamos ver amanhã (segunda-feira)”, declarou o treinador.

Já o meia Alejandro Guerra, escalado como titular contra o Avaí, sofreu um problema no adutor. Keno, que não foi usado contra o Atlético-PR, é a principal alternativa para substituir o venezuelano – assim, o atacante Dudu seria deslocado para o setor de armação.

Uma provável escalação do Palmeiras para quarta-feira tem Jailson; Mayke (Jean), Mina, Luan e Egídio; Thiago Santos e Bruno Henrique; Roger Guedes, Guerra (Keno) e Dudu; Deyverson. No primeiro jogo, disputado no Equador, o time alviverde perdeu por 1 a 0.