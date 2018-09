Moisés vê decisão contra o Cruzeiro como final para o Palmeiras

O Palmeiras jogará uma final nesta quarta-feira. Precisando vencer o Cruzeiro por dois gols de diferença para chegar à decisão da Copa do Brasil, o Verdão encara o duelo em Belo Horizonte como uma verdadeira finalíssima e Moisés falou em entrevista coletiva sobre o confronto com a Raposa.

“Vamos focar 100% nesse jogo porque é nossa final, se não passarmos, estamos fora da competição. Não é demagogia nenhuma falar que essa é nossa grande final no momento”, afirmou o camisa 10 do Palestra, que ainda disputa os títulos da Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro.

“Sonhar é o que nos move, isso é importante na vida de qualquer ser humano. Eu acredito e sonho muito (em vencer os três campeonatos) porque temos um elenco qualificado para disputar as competições. Esse jogo contra o Cruzeiro é o que está mais próximo, então temos que juntar toda a energia, tudo que for positivo para fazermos nosso melhor jogo”, completou.

No último domingo, após vencer o Spot pelo Brasileirão, Felipão escancarou a necessidade de o Palmeiras conquistar ao menos um título nesta temporada. Para chegar à final na Copa, o Maior Campeão do Brasil precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar direto, ou um tento de vantagem para levar a partida para os pênaltis. O gol como visitante não serve de critério de desempate.

“Sabemos da qualidade defensiva do Cruzeiro, por isso às vezes eles optam ficar mais atrás, por acreditar no sistema defensivo. Mas temos um time ofensivo, que pode desequilibrar em qualquer partida. É pensar nas nossas estratégias para surpreender todo o esquema defensivo do Cruzeiro”, finalizou.