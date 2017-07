Moisés relata nervosismo como torcedor e crê em acerto do time

Inativo desde o último mês de fevereiro, Moisés vive a reta final da recuperação de uma grave lesão no joelho esquerdo. O meio-campista, frequentador assíduo dos jogos do Palmeiras no Palestra Itália, crê em um breve acerto do time na busca pelos títulos da Copa Libertadores e da Copa do Brasil.

“Vou a todos os jogos e gosto, apesar de ficar muito tenso lá em cima”, disse Moisés em entrevista à ESPN Brasil. “Fico muito nervoso. É impressionante. Minha esposa fica louca e minhas unhas vão todas embora”, descreveu o jogador, dono da camisa 10 alviverde.

Moisés está afastado desde o confronto com o Linense, pelo Campeonato Paulista, quando sofreu a lesão. Durante sua longa recuperação, o jogador tratou de se manter perto do elenco e conversar com os companheiros sobre as observações que faz das tribunas.

“Procuro participar e ajudar de alguma forma. De fora, você consegue enxergar algumas coisas. Então, procuro descer e falar com os jogadores para que eles possam ter uma visão diferente. Essa é a forma que tenho de ajudar, mas, graças a Deus, está chegando o fim dessa agonia”, afirmou.

Atualmente, Moisés está em fase de transição física e já vem trabalhando no gramado da Academia de Futebol. O meio-campista pode ser inscrito para a segunda partida pelas oitavas de final da Copa Libertadores, diante do Barcelona de Guaiaquil, marcada para 9 de agosto, no Palestra Itália.

“A ansiedade é muito grande. Recebo várias mensagens pedindo minha volta e ninguém quer voltar mais do que eu. A determinação de querer voltar é imensa, mas preciso respeitar o tempo limite para retornar bem e poder desempenhar o futebol que terminei o ano passado”, afirmou Moisés, otimista com a evolução do time.

“O Cuca está tentando. Às vezes, troca um, troca outro e é assim mesmo. Infelizmente, não temos tempo para treinar. Mas creio que logo vamos nos encontrar e o Cuca vai achar um time que responda. Tomara que já no domingo (contra o Vitória) comecemos a buscar a confiança para chegar forte na Libertadores e na Copa do Brasil”, afirmou.