Moisés mira subida pré-Copa e prevê “grande jogo” contra o Grêmio

Em um deus três compromissos antes da paralisação do Campeonato Brasileiro para a Copa do Mundo da Rússia, o Palmeiras enfrenta o Grêmio às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, em Porto Alegre. O meio-campista Moisés, de olho na chance de subir na tabela, prevê um duelo de alto nível no Rio Grande do Sul.

Com 14 pontos ganhos, o Palmeiras inicia a rodada na sétima posição do Campeonato Brasileiro e focado no objetivo de alcançar o grupo dos primeiros antes da pausa para o Mundial. O Grêmio, com 16 pontos, já ocupa o quarto posto e está a quatro do líder Flamengo.

“Sempre falamos que é muito importante estar entre os primeiros antes da parada para a Copa. Temos três jogos e esperamos somar o máximo de pontos possíveis para que possamos dar uma subida maior na classificação do campeonato”, declarou Moisés.

O jogo a ser disputado na Arena do Grêmio envolve dois dos principais candidatos ao título brasileiro. Um dos protagonistas da vitória sobre o São Paulo na última rodada do torneio nacional, Moisés prevê um belo espetáculo na arena em Porto Alegre.

“Acho que vai ser um grande jogo e essa é a expectativa de todos. Se tiver quatro partidas no mesmo horário, todos vão querer ver Grêmio e Palmeiras pela qualidade e pelo momento dos dois times. São equipes motivadas e confiantes”, analisou o camisa 10.

Escalado na vaga de Lucas Lima de forma bem-sucedida contra o São Paulo, Moisés deve ser mantido. No lugar dos lesionados Diogo Barbosa e Keno, a tendência é que Roger Machado use Victor Luis e Hyoran. Para o lugar do suspenso Antônio Carlos, o favorito é Thiago Martins.