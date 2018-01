Treino do Palmeiras tem poupados e lance duro entre Luan e B. Henrique

Algoz do Red Bull na noite da última quinta-feira, o Palmeiras trabalhou na Academia de Futebol durante a tarde desta sexta. O lateral direito Marcos Rocha, o volante Felipe Melo e o atacante Willian, poupados no Palestra Itália, além do meio-campista Moisés, participaram do treino em campo com os reservas, encerrado em um lance duro entre Luan e Bruno Henrique.

Marcos Rocha e Felipe Melo, titulares nos dos primeiros jogos do Campeonato Paulista, descansaram diante do Red Bull, enquanto Willian substituiu Keno no segundo tempo. Na Academia de Futebol, o trio participou dos trabalhos em campo reduzido comandados pelo técnico Roger Machado.

Já Moisés, vítima de grave lesão no joelho esquerdo em 2017, está na fase final de seu cronograma diferenciado de preparação. Depois de ficar no banco contra o Red Bull, o meio-campista participou sem restrições do treinamento em campo da tarde desta sexta. Assim como o recém-chegado meia Gustavo Scarpa.

Na parte final da movimentação, Bruno Henrique e o zagueiro Luan se estranharam em uma disputa de bola – o volante reclamou que o zagueiro deixou o braço. Em seguida, com os trabalhos já encerrados, ambos discutiram sobre o lance, que não teve maiores repercussões.

Os atletas escalados como titulares contra o Red Bull realizaram atividades regenerativas nas dependências internas da Academia de Futebol. Com exceção de Jailson, responsável por defender um pênalti, que trabalhou ao lado dos outros goleiros sob o comando do preparador Oscar Rodriguez.

Sem a presença da imprensa, o Palmeiras volta a treinar durante a manhã deste sábado. Às 17 horas (de Brasília) de domingo, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, o time alviverde encara o Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid.

Visita ilustre – O meio-campista Igor, camisa 10 do Moto Club na última Copa São Paulo, esteve na Academia de Futebol acompanhado pelo filho Davi Lucas, que sofre de um tumor no olho, caso que sensibilizou a torcida palmeirense. O atleta e sua família encontraram Dudu e conheceram o centro de treinamento palestrino.