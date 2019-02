Moisés e Luan farão exames nesta segunda; veja a condição de ambos

Em meio ao estresse pela confusão com Deyverson e o empate frustrante no clássico contra o Santos, a torcida do Palmeiras ainda precisa se preocupar com a situação física de dois atletas. O zagueiro Luan e o meia Moisés serão reavaliados pelo Núcleo de Saúde e Performance do clube.

O defensor foi substituído aos 26 minutos do primeiro tempo contra o Peixe. A suspeita do departamento médico do clube é que o atleta tenha sofrido um estiramento na coxa esquerda. O problema costuma afastar jogadores dos gramados de duas a oito semanas, em média.

A situação de Moisés deve ser mais simples. Na reta final do primeiro tempo, o camisa 10 ficou caído e precisou receber atendimento médico em campo por acusando dores no joelho após uma dividida com um adversário. Ele fez trabalhos de recuperação ainda no intervalo e voltou para o segundo tempo, mas caiu novamente em campo e foi substituído aos 32 minutos.

A expectativa do departamento médico é que Moisés tenha sofrido um trauma no local, sem maiores repercussões negativas. Entretanto, o fato de o atleta já ter passado por cirurgias no joelho aumenta o nível de preocupação da comissão técnica e torcida.

A tendência é que ambos fiquem fora do jogo contra o Ituano, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Se assim ocorrer, Edu Dracena, ao lado de Antônio Carlos, deve atuar na zaga, enquanto Bruno Henrique fica com a vaga no meio-campo.