Mirando seu primeiro Derby, Luan se prepara para “o jogo da vida”

Luan deverá jogar seu primeiro Derby neste domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque. O zagueiro, que forma dupla com Gustavo Gómez na equipe “B” de Felipão, não esconde a ansiedade por atuar contra o maior rival. Em questionamento da reportagem sobre sua titularidade no clássico, o defensor interrompeu a pergunta e não titubeou: “Também espero ser titular (risos)”.

“A expectativa é sempre muito grande. Todas as vezes que tenho tido a oportunidade de entrar em campo, tenho encarado como o último jogo da minha vida. O time dele és uma boa equipe, eles são o Corinthians e nós somos o Palmeiras, esperamos vencer. Se tratando do meu primeiro clássico, espero fazer um grande jogo e ajudar o Palmeiras a sair vencedor”, afirmou.

O Palmeiras venceu apenas um dos últimos sete jogos contra o Corinthians. O triunfo por 1 a 0, com gol marcado por Borja, aconteceu em 31 de março, pela partida de ida da final do Campeonato Paulista, em Itaquera. No duelo seguinte, na casa palestrina, porém, a então equipe de Roger Machado deixou escapar o título.

“O histórico ficou no passado, a gente tem um jogo grande na frente para que possamos sair vencedores”, disse o atleta, que quer esquecer as polêmicas envolvendo a arbitragem da decisão, que segue em discussão no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).

“Isso é questão da diretoria, não podemos carregar isso para sempre, porque querendo ou não, isso pode ficar no nosso subconsciente. A gente já teve uma conversa e isso é coisa para o presidente, o Alexandre. Nossa questão é resolver dentro das quatro linhas, queremos fazer um grande jogo e sair com a vitória”, finalizou.