Mesmo fora da final, Palmeiras garante melhor campanha no Paulista

Mesmo com a eliminação na semifinal do Campeonato Paulista, o Palmeiras terminará a competição, ao menos, com a melhor a campanha. Isso porque o empate sem gols na primeira partida da decisão, nesse domingo, no Morumbi, impossibilitou São Paulo e Corinthians de ultrapassar a pontuação atingida pelo time de Luiz Felipe Scolari.

Em 16 partidas, o Verdão fechou sua trajetória no Estadual com 31 pontos, um mais que o Santos, que também caiu na semi. O Corinthians, por sua vez, alcançou a marca de 27 pontos com a igualdade no Majestoso, e pode atingir no máximo os 30 caso vença o duelo da volta. Desse modo, a equipe comandada por Fábio Carille não consegue sequer igualar a campanha do Palmeiras.

Como iniciou as partidas finais do Paulistão com 23 pontos, o São Paulo já não tinha chances de superar o time palestrino, mesmo após eliminá-lo na semifinal. O ponto conquistado no empate com o Corinthians fez com o que o Tricolor chegasse aos 24 em 17 partidas, sete a menos que o Palmeiras com um jogo a mais. Dono de 28 pontos, o Red Bull tem momentaneamente a terceira melhor campanha.

Após terminar a etapa de classificação na liderança do Grupo B ao somar 25 pontos, a equipe de Felipão deixou para trás o Novorizontino nas quartas e caiu para o São Paulo na semi, depois de empatar as duas partidas e ser derrotado nos pênaltis. Ao todo, o time alviverde acabou a participação no Estadual com oito vitórias, sete empates e somente uma derrota (contra o Corinthians no dia 2 de fevereiro, no Allianz Parque).

Fora da decisão no Paulista, os jogadores do Palmeiras ganharam uma folga prolongada entre a manhã de sexta-feira e a tarde desta terça, quando a equipe se reapresenta para iniciar a preparação visando o duelo diante do Melgar, marcado para o dia 25, no Peru, pela quinta rodada da Fase de Grupos da Copa Libertadores. Três dias depois o Verdão estreia no Brasileiro diante do Fortaleza, no Allianz Parque.