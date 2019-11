Mesmo com show no dia anterior, Palmeiras recebe o Flamengo no Allianz Parque

Diferente do que vem acontecendo desde a construção do Allianz Parque, o Palmeiras vai sediar uma partida em seu estádio um dia após a realização de um show. O duelo em questão é justamente contra o Flamengo, adversário direto na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Segundo o comunicado oficial divulgado, a realização da partida será possível porque planos operacionais e estruturais estão sendo estudados há dois meses. Válido pela 36ª rodada da competição, o jogo está marcado para o 1º de dezembro, às 16 horas (de Brasília), ou seja, menos de 24 horas depois da segunda apresentação do cantor Shawn Mendes. O show está previsto para começar às 20h30 de sábado. No entanto, caso o Palmeiras não derrote o Grêmio neste final de semana, o título brasileiro não estará mais em disputa. Isso porque, o Flamengo está 13 pontos na frente do Verdão e precisa de apenas dois tentos para levantar o caneco. Abaixo, confirma a nota oficial:

O Allianz Parque, a Sociedade Esportiva Palmeiras e a Move Concerts informam que a partida entre Palmeiras e Flamengo, válida pelo Campeonato Brasileiro, será realizada no Allianz Parque, dia 01/12, no dia seguinte ao último espetáculo do cantor Shawn Mendes, promovido pela Move Concerts.

A viabilidade da realização da partida só foi possível graças ao comprometimento e a parceria de todas as partes envolvidas: o Allianz Parque, a Sociedade Esportiva Palmeiras e a Move Concerts, que estão há mais de dois meses estudando planos operacionais e estruturais para possibilitar a realização de ambos os eventos.

É importante ressaltar que o formato do espetáculo do cantor canadense permitiu adequações extremamente necessárias para a rápida desmontagem do show – que acontecerá em cerca de 12 horas. Infelizmente, não são todos os eventos que possibilitam essa estratégia. Essa é uma ação pontual e que foi realizada graças à tecnologia que a arena oferece, em termos de montagem e desmontagem de eventos, e também pelas mudanças realizadas pelo promotor do evento, a Move Concerts.

A regulamentação da CBF para o Campeonato Brasileiro também contribuiu para que todas as partes trabalhassem em conjunto para a realização dos eventos em tempo, o que não seria possível pelo regulamento de outras confederações.

Mais de 1.200 profissionais estarão envolvidos especificamente na operação de desmontagem do show e durante a montagem do jogo da Sociedade Esportiva Palmeiras, garantindo que todos os frequentadores do Allianz Parque recebam eventos de excelência.