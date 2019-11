Mesmo com base vitoriosa, Palmeiras não utiliza as crias da Academia

O Palmeiras é a equipe do Brasileirão que menos utilizou jogadores da base nesta temporada. Em um levantamento realizado pelo Footstats, portal com análises de desempenho e estatísticas de futebol, o Verdão foi lembrado como o único clube que não colocou nenhuma cria da Academia de Futebol em campo.

A pesquisa ainda lembra o retrospecto Alviverde. Desde 2017, o time está flertando com a lanterna do ranking. Levando em consideração as duas últimas temporadas, o Palmeiras, que usufruiu de 14 atletas no total, ficou atrás dos principais rivais paulistas. Com 35 jogadores, o São Paulo lidera a categoria.

No entanto, a tendência é que esse cenário seja diferente em 2020. Isso porque, alguns nomes da base vêm se destacando. O exemplo mais claro é Gabriel Veron, eleito o melhor jogador da Copa do Mundo Sub-17. Ainda no setor ofensivo, Mano Menzes poderá promover a entrada do colombiano Angulo, querido da torcida.

Na defesa, a opção é Esteves. Aos 19 anos, a qualidade para chegar na linha de fundo e cruzar é o diferencial do lateral-esquerdo. Os meio-campistas mais cotados para cavar uma vaga no elenco profissional são Patrick de Paula e Gabriel Menino.

Além dos citados, outros voltam dos seus períodos de empréstimo. Após uma boa temporada no Bahia, Arthur será repatriado. Vitão e Viníncius Silvestre, do América e CRB, respectivamente, também vivem a expectativa de entrar em campo no ano que vem.

Faltando quatro rodadas, o Palmeiras pode escalar uma joia da base antes do fim do Campeonato Brasileiro, uma vez que Mano Menezes vai utilizar uma equipe alternativa e Gabriel Veron foi relacionado para o jogo desta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), contra o Fluminense, no Maracanã.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com