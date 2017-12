Melo, Willian, Mina e Weverton: palmeirenses treinam nas férias

Os jogadores do Palmeiras estão em período final de férias, mas isso não significa que todos do elenco estão sem praticar atividades físicas para manter a forma durante o período parado. Por meio das redes sociais, Willian, Felipe Melo, Yerry Mina e Weverton divulgaram seus treinamentos para chegar com tudo em 2018.

“Foco”, escreveu o atacante. Além da postagem, Willian divulgou imagens quase diárias de seus treinamentos em um instituto de personal trainer. O camisa 29, que chegou sem grande pompa no início do ano, anotou 17 gols e terminou a temporada como principal artilheiro da equipe.

Foco! 🏋🏻💪 Uma publicação compartilhada por Willian Gomes De Siqueira (@williandubgod) em 28 de Dez, 2017 às 9:48 PST

Outro palmeirense que fez postagens diárias sobre seus treinos foi o volante Felipe Melo. Diferente de Willian, a aposta do Pitbull para a férias foram os treinos aeróbicos na esteira, e sessões de sauna.

“Férias com a família e com trabalho! #avantipalestra”, escreveu o goleiro Weverton, que passou os últimos cinco anos defendendo a camisa do Atlético-PR. Ele chegou ao Verdão para ser uma opção aos experientes Fernando Prass e Jailson, os dois nomes do setor desde 2014.

E nessas férias teve até palmeirense treinando uniformizado no exterior. O zagueiro Yerry Mina, que pode deixar o clube rumo ao Barcelona, passou seu tempo livre na Colômbia, onde participou de alguns projetos sociais. Além disso, o período sem trabalho teve até o tradicional futevôlei e treinos com o uniforme do Verdão.

guay city ⚽️⚽️⚽️✌🏾⚽️ esto no para⚽️😡⚽️ Uma publicação compartilhada por Yerry Mina (@yerrymina) em 17 de Dez, 2017 às 5:19 PST

Ainda não há qualquer indicação sobre quem Roger Machado colocará como titular no começo do ano, mistério que começará a ser solucionado na reapresentação dos jogadores para a pré-temporada, no dia 3 de janeiro, na Academia de Futebol.