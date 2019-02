Melhor do Brasil, Dudu sonha com Seleção e Copa América

Considerado pela CBF como o melhor jogador do país, em eleição que definiu o craque do Campeonato Brasileiro de 2018, Dudu sonha com a Seleção Brasileira. Em março, o time canarinho fará dois amistosos de preparação para a Copa América e o camisa 7 espera estar na lista de convocados do técnico Tite.

“O sonho de um jogador é chegar na Seleção. Ter uma competição tão importante como a Copa América no país é importante. Vou procurar manter esse nível. Quem sabe, se Deus abençoar, e o treinador optar por mim para defender a Seleção ficarei muito feliz”, afirmou. “Mas se não for, vou continuar defendendo o Palmeiras até o último dia de contrato”.

Ainda em dezembro, o coordenador de seleções, Edu Gaspar, avisou que “Tite vem passando uma mensagem da importância de os atletas voltarem bem. Se não chegarem bem em março, as chances de serem convocados podem diminuir”. Dudu parece ter ouvido.

Ainda durante a pré-temporada, o assessor técnico Zé Roberto afirmou que 2019 era o primeiro ano que Dudu se reapresentava após as férias “sem barriguinha e bochechinha”. O camisa 7 é o único palestrino titular em todas as partidas da temporada até aqui.

Seleção e a Copa América

Eliminado pela Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo, o Brasil venceu os seis amistosos disputados na sequência – Estados Unidos (2 a 0), El Salvador (5 a 0), Arábia Saudita (2 a 0), Argentina (1 a 0), Uruguai (1 a 0) e Camarões (1 a 0).

Os dois próximos ainda não têm adversários definidos, mas serão cruciais para Tite definir os selecionados. Em junho, haverá dois amistosos no Brasil, um no Maracanã e outro no Beira-Rio, mas já com a Seleção convocada.

A Copa América será disputada entre os dias 14 de junho e 7 de julho. Além do Brasil, a competição será disputada por Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. As seleções asiáticas do Japão e do Catar participação do torneio como convidadas.