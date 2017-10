Medo de morrer por problema cardíaco fez Marcos “sair da toca”

O ex-goleiro Marcos lançou sua própria marca de cerveja na manhã da última terça-feira. O ídolo palmeirense, discreto desde que encerrou a carreira como atleta, resolveu “sair da toca” após passar de maneira bem-sucedida por uma cirurgia cardíaca.

No final do mês de julho, então com 43 anos de idade, Marcos foi submetido a procedimento cirúrgico para corrigir uma disfunção da valva mitral. Durante o lançamento de sua cerveja, ele propôs um brinde aos médicos envolvidos no processo e revelou que temeu pelo próprio futuro.

“Passei apertado, para falar a verdade. Fiquei com um medo de morrer do caramba. Falei: ‘Meu deus, vou morrer’. Depois da cirurgia, resolvi sair um pouco da toca, porque pensei: ‘O tempo está passando e eu estou de boa, curtindo a vida, mas vamos inventar alguma coisa para fazer’”, contou.

Por enquanto, a cerveja 12, batizada em alusão ao número usado por Marcos, será restrita aos integrantes do Clube 12, que pagam R$ 99,90 mensais para participar do projeto. Entre as ações planejadas, estão encontros do ídolo com os associados, com direito a churrasco e muita resenha.

“Isso é fundamental. Depois que parei, fiz algumas ações pelo Palmeiras com torcedores e achava muito legal. Eles sempre gostaram de sentar para bater papo e ver que sou uma pessoa comum. Chegar na casa de alguém para fazer churrasco vai ser uma coisa muito legal”, imaginou o ex-goleiro.

Homenageado com um busto na sede da Sociedade Esportiva Palmeiras, Marcos Roberto Silveira Reis, herói da Copa Libertadores 1999, é o sétimo atleta que mais defendeu o clube (533 jogos). Aposentado desde 2012, o pentacampeão mundial pela Seleção abraçou uma rotina tranquila.

“Vivo sem qualquer glamour, graças a Deus. Sempre quis ser jogador de futebol, mas nunca quis ser muito famoso”, disse Marcos, quase sem restrições três meses após a cirurgia. “Só não dá ainda para dominar a bola no peito, porque dói a cicatriz e incomoda, mas, para beber cerveja, não tem problema”, sorriu.