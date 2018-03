Mayke se lesiona e Palmeiras inscreve Fabiano no Paulistão

Fabiano começou a temporada como um jogador negociável do Palmeiras, mas com o passar dos treinos, voltou a ganhar espaço no Verdão. Agora com a lesão de Mayke, que sofreu uma entorse no tornozelo direito no treino da última terça-feira, o lateral fos inscrito no Campeonato Paulista.

No Estadual deste ano, as equipes podem inscrever apenas 26 atletas (três de goleiro e 23 de linha) – em 2017 foram 28. O regulamento permite, porém, que sejam realizadas trocas em caso de lesão comprovada, como a de Mayke.

O Palmeiras não informou qual a previsão de recuperação de Mayke, mas é certo que ele não conseguirá retornar antes do final do campeonato, cuja segunda partida da final está marcada para 8 de abril.

Mayke está inscrito também na Libertadores e viajaria com a delegação para a estreia contra o Junior Barranquilla, não fosse a lesão. Seu desfalque foi informado pelo clube na chegada do elenco à Colômbia, já que o treino de terça-feira foi fechado à imprensa.

Fabiano chegou ao Palmeiras para a disputa do Campeonato Brasileiro de 2016 e foi o autor do gol da vitória que confirmou o título brasileiro do Verdão na última temporada. Neste ano, porém, o camisa 22 sofreu para conquistar uma sequência de jogos.

Com o futebol apresentado após o período de empréstimo, o Palestra optou por adquirir 40% dos direitos econômicos do atleta em janeiro por cerca de R$ 7 milhões. Na ocasião, o Verdão imaginava que o investimento renderia lucro em um futuro breve, até por o lateral ser fluente em alemão e ter passaporte do país.

Ao longo de 2017, porém, Fabiano atuou em apenas 18 jogos. Destes, 13 foram como titular e o mais marcante em duelo contra o Peñarol, pela fase de grupos da Copa Libertadores, quando marcou o gol da vitória por 3 a 2 aos 54 minutos do segundo tempo.

