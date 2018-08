Mayke foge de favoritismo contra o Bahia e faz mistério sobre escalação

Em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Brasil, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Bahia às 19h15 (de Brasília) desta quinta-feira, no Pacaembu. O lateral direito Mayke, sem falar sobre a própria escalação, tratou de descartar um eventual favoritismo do time alviverde no confronto.

Na primeira partida pelas quartas de final do torneio nacional, disputada na Fonte Nova, Palmeiras e Bahia ficaram no empate por 0 a 0. O mesmo placar em São Paulo leva a decisão aos pênaltis e qualquer igualdade com gols garante a vaga ao time nordestino.

“Primeiramente, o Palmeiras não é favorito. Fizemos um bom jogo lá e conseguimos empatar por 0 a 0. O Bahia tem um time muito forte e todos sabemos que a partida vai ser muito difícil”, afirmou Mayke, tranquilo com a realização do jogo no Pacaembu, já que a arena receberá um show no sábado.

“Jogar no Pacaembu não vai ser difícil, porque já estamos acostumados. Também é casa do Palmeiras. É claro que gostaríamos de atuar no Allianz, mas não será possível. Vamos dar o máximo para fazer um bom jogo e ir atrás dessa classificação”, afirmou o lateral direito.

Nas últimas três partidas do Palmeiras, Mayke jogou desde o começo, mas pode voltar à reserva diante do Bahia, já que Marcos Rocha está recuperado de sobrecarga muscular. Questionado se o titular da posição já está definido, ele foi sucinto: “Não, ainda não”.

O meia Gustavo Scarpa, com inflamação no calcanhar direito, e o goleiro Weverton, que sentiu desconforto muscular, são dúvidas para o confronto com o Bahia. Já o atacante Willian, recuperado de lesão muscular na coxa esquerda, deve atuar no Pacaembu.