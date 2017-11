Mayke e Dracena voltam a treinar e Valentim tem conversa com Zé

O Palmeiras se reapresentou na tarde desta quarta-feira após um dia de folga depois da derrota para o Avaí, na Ressacada. Sem a presença dos titulares em Santa Catarina, os reservas fizeram um trabalho em campo reduzido na Academia de Futebol.

As principais novidades foram a presença do zagueiro Edu Dracena e do lateral-direito Mayke, que não atuaram contra o Leão por conta de dores no quadril e na panturrilha, respectivamente. Nesta quarta-feira, a dupla treinou sem limitações.

Além de Dracena e Mayke, Róger Guedes, Egídio também participaram das atividades. O atacante e o lateral-esquerdo não foram relacionados para as duas últimas partidas por opção técnica de Alberto Valentim. O camisa 6, com contrato até o final deste ano, irá se transferir para o Cruzeiro, enquanto o camisa 23 aguarda propostas, já que o Verdão busca interessados por seu futebol na Europa.

Outro destaque nos trabalhos foi a conversa particular de Alberto Valentim com o veterano Zé Roberto. Após as atividades com o restante do grupo, o camisa 11 conversou com o treinador interino – que será substituído por Roger Machado em 2018 – no gramado por cerca de cinco minutos.

Aos 43 anos, caso não mude de ideia novamente, o lateral esquerdo encerrará a longa carreira após o Campeonato Brasileiro 2017. Como na 38ª rodada o Palmeiras visita o Atlético-PR, o duelo com o Botafogo é a última chance para Zé Roberto atuar no Palestra Itália, estádio em que fez história.