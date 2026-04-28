Maurício projeta jogo com Cerro Porteño e detalha adaptação à seleção paraguaia

O meia Maurício, recém naturalizado paraguaio, projetou o duelo com o Cerro Porteño, pela terceira rodada da Libertadores. O jogador do Palmeiras falou sobre o retorno ao país após estrear pela seleção local e detalhou a adaptação à "Albirroja".

"É um jogo muito especial e que vale para continuarmos na liderança. Os jogos fora de casa são muito importantes para nós, sabemos como é jogar a Libertadores, como são esses jogos. Pessoalmente, para mim, também será muito especial, no Paraguai, por tudo que estou passando neste ano. Vai ser um jogo muito legal e espero que eu possa ajudar a minha equipe a sair vencedora", disse o meia, em entrevista ao site do Palmeiras.

Filho de paraguaio, Maurício se naturalizou em fevereiro de 2026. Aos 24 anos, já foi convocado uma vez para a seleção e soma duas partidas. A expectativa é que ele esteja na lista final para a Copa do Mundo pelo país.

"Foi um sonho realizado, uma emoção muito grande desde o momento em que eu fiquei sabendo que eu tinha sido convocado. Foram duas semanas até realmente eu viajar, até sentir o frio na barriga, toda a ansiedade que é sempre normal na nossa vida. Só tenho a agradecer ao Gómez e ao Sosa, que conseguiram me ajudar bastante a me enturmar com o pessoal. Todos foram muito carinhosos comigo, muito humildes, então consegui me adaptar muito rápido. Foi um momento especial, um sonho realizado, fico muito honrado e espero continuar fazendo meu trabalho para voltar mais vezes", completou.

Maurício também destacou o processo de adaptação linguística. Ele vem aprimorando o espanhol, mas admite maior dificuldade com o guarani, um dos idiomas oficiais do Paraguai.

"Venho fazendo aula para aprimorar cada vez mais o meu espanhol. É claro que, morando no Brasil, aqui falamos sempre português, mas sempre com os gringos eu tento praticar cada vez mais. Consigo me virar bem, na seleção eu consegui me comunicar tranquilamente. Claro que o guarani é um pouco mais difícil, mas eu venho aprendendo, meu pai fala perfeitamente e venho aprendendo com ele e com a rapaziada na seleção. Com o Sosa e o Gómez aqui sempre acabo aprendendo algumas palavras. É seguir crescendo, aprendendo e evoluindo", concluiu.

Situação do Palmeiras

O Palmeiras é o primeiro colocado do Grupo F da Libertadores, com quatro pontos, decorrentes de um empate com o Junior Barranquilla-COL por 1 a 1, fora de casa, e de um triunfo por 2 a 1 sobre o Sporting Cristal-PER, no Allianz Parque. No Brasileiro, é líder absoluto, com 32 pontos.

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: Cerro Porteño x Palmeiras

Cerro Porteño x Palmeiras Competição : Copa Libertadores (3ª rodada)

: Copa Libertadores (3ª rodada) Data e horário : 29 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

: 29 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai.

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