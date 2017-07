Mattos encerra contratações e adia negociação de contrato com Prass

De acordo com Alexandre Mattos, diretor de futebol do Palmeiras, o atacante Deyverson foi a última contratação do clube nesta temporada. O dirigente adiantou que o clube não pretende negociar atletas durante a janela de transferências para o exterior e ainda não iniciou tratativas para uma eventual renovação de Fernando Prass.

“Não vamos mais contratar nesse ano. O Deyverson foi o último. Tínhamos uma necessidade numérica (no ataque), porque saíram Leandro Pereira, Barrios, Rafael Marques e Alecsandro e vieram só Willian e Borja. O Borja tem seleção e o Willian é o jogador de linha que mais atuou”, afirmou.

Com 26 anos de idade, Deyverson pertencia ao Levante, mas se destacou ao defender o Alavés por empréstimo. O atacante que estava no futebol espanhol foi um dos primeiros pedidos do técnico Cuca ao retornar ao Palmeiras, no começo do último mês de maio.

“Quando o Cuca chegou, sem olhar nada, ele falou que queria o Richarlison (Fluminense) ou o Deyverson. Desde então, venho tratando disso e, por vários fatores, conseguimos agora. O normal é o destaque do Brasil ir para a Europa e não o contrário, mas conseguimos. É mais um guerreiro”, valorizou Mattos.

Além de garantir que Deyverson foi a última contratação da temporada, o diretor de futebol informou que negociar jogadores durante a próxima janela de transferências ao exterior não está nos planos, a não ser que surja uma oferta vultuosa. O atacante Roger Guedes, por exemplo, está na mira da Atlanta, segundo a imprensa italiana.

“Hoje, o Palmeiras recebe muitas sondagens e algumas propostas oficiais que enxergamos com um não. Não temos necessidade financeira de vender e não pensamos na saída de ninguém. Mas não somos donos do clube e, se chegar uma proposta de muitos milhões para um jogador que talvez o preço seja outro, temos obrigação de pensar”, disse.

Com uma situação financeira tranquila, Alexandre Mattos não tem pressa para definir o futuro do goleiro Fernando Prass, que tem contrato até o final de 2017 e já está livre para assinar com outros clubes. Aos 39 anos, o experiente goleiro, ídolo da torcida alviverde, vem alternando boas atuações com partidas marcadas por algumas falhas.

“Estamos muito focados em ganhar os jogos. Já falei com ele que tudo tem seu tempo. Não é hora de discutir agora se são um ou dois anos, se vai ter aumento. Nosso foco é ajustar o time. Não vamos falar com ele, com Egídio nem Zé Roberto. Tudo a seu tempo”, disse Mattos, citando outros atletas com vínculo até o fim do ano.