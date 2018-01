Mattos descarta, mas Palmeiras ainda sonha com Scarpa

Alexandre Mattos descartou a contratação de Gustavo Scarpa nesta quarta-feira, mas isso não significa que não exista a possibilidade de o meia atuar pelo Palmeiras em 2018. “Palmeiras fez de tudo, mas não foi possível, e a gente deu por encerrado. Não é segredo o desejo antigo que temos pelo Scarpa, mas fora isso, nenhuma novidade, nenhum contato”, afirmou o diretor executivo do Verdão. “Claro que, se meu telefone tocar e for outra situação é diferente”.

Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, o Tricolor carioca fez jogo duro na exigência de atletas a serem envolvidos pelo Alviverde como contrapartida na negociação. Além disso, o fato de o clube carioca exigir que o Palestra pagasse os salários dos jogadores a serem emprestados e envolvesse uma quantia financeira na transação também não agradou à direção palmeirense.

Assim, o Verdão optou por descartar o negócio publicamente. No entanto, o clube ainda tem esperanças de contar com Gustavo Scarpa em 2018, já que está ciente da vontade do meia de deixar o Flu, o que seria um trunfo na negociação. Nesta quarta-feira, o jogador não se reapresentou para a pré-temporada com os demais companheiros nas Laranjeiras. Ele também interessa a Corinthians e São Paulo.

“O atleta Gustavo Scarpa não se reapresentou com o restante do grupo na manhã desta quarta-feira e tampouco justificou ausência. O clube continua em busca de contato com o jogador e estão sendo tomadas providências”, comunicou a assessoria de imprensa do Fluminense.

Um dos motivos que podem facilitar a saída de Scarpa é a grave crise financeira pela qual o Fluminense atravessa. Sem dinheiro em caixa, a tendência é que o clube não se reforce a ponto de brigar por títulos importantes nesta temporada. O temor de novamente ter de lutar contra o rebaixamento no Brasileirão é outro obstáculo para o Tricolor manter uma de suas joias.

Além dos problemas financeiros e da pequena perspectiva esportiva, Gustavo Scarpa pode defender outro clube em 2018 por conta da relação estremecida com a torcida. Na última temporada o jogador não escondeu sua insatisfação com as vaias vindas das arquibancadas em uma das partidas no Maracanã.

Gustavo Scarpa terminou o último Campeonato Brasileiro como o jogador que mais deu assistências. Ao todo foram 12 passes que resultaram em gols, contribuindo de maneira notável com o ataque da equipe ao lado de Henrique Dourado, artilheiro da disputa por pontos corridos junto de Jô, ambos com 18 gols.