Mattos cita corintiano Rodriguinho para crer em sucesso de Borja

O diretor de futebol Alexandre Mattos ainda acredita na possibilidade de ver o colombiano Miguel Borja fazer sucesso com a camisa do Palmeiras. Como argumento para defender sua crença, o dirigente citou o corintiano Rodriguinho, convocado para a Seleção Brasileira.

“Essa contratação era unanimidade entre imprensa, torcida e até jogadores. Nunca tinha me acontecido de jogadores pedirem uma contratação e alguns aqui me procuraram para falar: ‘Traz o Borja, nós precisamos, porque o Alecsandro saiu e o Willian não é centroavante clássico’”, contou Mattos.

O diretor de futebol ouviu os pedidos dos jogadores e contratou o colombiano, premiado como Rei da América pelo jornal El País, por cerca de R$ 33 milhões. Com sete gols em 25 partidas, Borja não vem rendendo o esperado, mas o diretor de futebol segue esperançoso.

“Quantos exemplos não temos no futebol brasileiro de jogadores que demoram uma ou duas temporadas? Posso citar o Rodriguinho. Quando contratei para o América-MG, ninguém conhecia. Demorou a se firmar no Corinthians e foi emprestado duas vezes. Isso porque ele é brasileiro. Hoje, está na Seleção”, ponderou Mattos.

Desde que foi recontratado pelo Palmeiras, Cuca procurou transmitir confiança a Miguel Borja, além de pedir que o atleta se empenhe mais no aspecto tático, especialmente na recomposição. A falta de tempo para treinar, de acordo com Mattos, atrapalha ainda mais a adaptação do colombiano.

“O Cuca está começando a entender a maneira de usar o Borja nos jogos, porque não tem tempo de parar o treino para explicar o que deseja. Ele não foi contratado por seis meses. Assistimos vídeos do Cortuluá, da Itália. Ele vem lutando, se dedicando, e é isso que exigimos. Se não fizer isso, vou cobrar. Mas temos que dar tempo ao tempo”, declarou.

Às 11 horas (de Brasília) deste domingo, provavelmente com Willian em campo e Borja no banco de reservas, o Palmeiras enfrenta o Vitória, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Palestra Itália. Com 19 pontos ganhos, o time alviverde ocupa o sexto lugar.