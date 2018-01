Mattos vê rival, Fla, Cruzeiro e Grêmio à frente do Palmeiras

O Palmeiras não é o maior favorito do futebol brasileiro à conquista de títulos em 2018. Ao menos essa é a opinião do diretor executivo Alexandre Mattos, que afastou a pressão alviverde por resultados positivos e usará a última temporada como lição interna para o clube.

“Como o Palmeiras é favoritaço, se tem o Grêmio campeão da Libertadores, Flamengo que chegou em três finais, Corinthians campeão brasileiro e o Cruzeiro campeão da Copa do Brasil? O Cruzeiro fez investimento alto e, para mim, no momento, é o grande favorito, porque investiu pesado e já tem time montado e campeão. Citei essas equipes campeãs, outras podem chegar também. Palmeiras não absorveu e não absorverá (essa pressão), obviamente, sabendo que tem condição e pode alcançar todos esses times”, afirmou Alexandre Mattos.

Internamente, a avaliação da diretoria alviverde é de que a pressão colocada pelo próprio clube sobre os atletas foi prejudicial ao desempenho do Palestra especialmente na Libertadores deste ano. A equipe chegou a produzir uma camisa especial que levava os dizeres “Obsessão”, em referência à música cantada pela torcida, que trata da obstinação pela conquista da América. Posteriormente, Alexandre Mattos chegou a pedir aos atletas para que não usassem o termo em suas entrevistas.

“Importante falar um pouquinho para o torcedor. Inicio dizendo que o ano que passou foi um ano difícil, tivemos dificuldades, mas acima de tudo de aprendizado. Sabemos por que ganhamos, como em 2015 e 2016, e também sabemos por que não ganhamos ano passado. Isso é fundamental para um projeto que consiga se sustentar”, completou.

Outro ponto abordado pela cúpula palestrina foi o foco excessivo dado ao torneio. Logo na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras de Cuca usou uma equipe totalmente reserva contra a Chapecoense, em Santa Catarina, mesmo ainda disputando apenas a fase de grupos da Libertadores

“São armadilhas, não podemos cair nas armadilhas do futebol. Quem começou a pressão de que Palmeiras era primeira força, partiu do externo. O externo avaliou. Teve essa avaliação de todos, críticos, torcida, porque avaliavam que o Palmeiras fez o certo, depois foi cobrado porque não deu certo. Já vi gente colocando Palmeiras como favorito de novo. Mando recado para nossa torcida, não vamos cair nessa de novo. Palmeiras está preparado, estruturado, com tudo o que pode fazer, receitas próprias, receitas de bilheteria, sócio-torcedor, nosso patrocinador. Agora, isso não pode ser levado para o lado negativo”, finalizou.