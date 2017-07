Matheus Sales revela procura de russos, mas garante foco no Bahia

O volante Matheus Sales, emprestado pelo Palmeiras ao Bahia, foi procurado por um clube do futebol russo. Embora tenha confirmado o interesse da equipe do exterior por seus serviços, o jovem meio-campista assegurou que a prioridade é defender o time tricolor.

“Realmente, existiu o contato de um clube da Rússia, mas estou focado no Bahia e na nossa campanha no Campeonato Brasileiro. Deixo essas questões nas mãos do meu empresário e do Palmeiras”, disse Matheus Sales, titular do time tricolor nos últimos seis jogos.

Formado nas categorias de base do Palmeiras, o volante tem contrato com o clube até dezembro de 2020 e foi emprestado ao Bahia por uma temporada. Ele estreou no time profissional alviverde de forma bem-sucedida em 2015 e brilhou no título da Copa do Brasil, mas perdeu terreno em 2016 e disputou apenas 23 partidas.

Matheus Sales deixou claro que o foco está em defender o Bahia, mas se disse lisonjeado pelo interesse do exterior. “Fico feliz por meu nome ter sido lembrado e agora tenho que seguir trabalhando para manter essa boa fase individual e coletiva”, declarou.

Na última quarta-feira, com Matheus Sales como titular, o Bahia ganhou do Atlético-MG por 2 a 0 em pleno Estádio Independência e chegou aos 19 pontos, no 12º lugar. Às 11 horas (de Brasília) deste domingo, no Pacaembu, o time tricolor enfrenta o Santos, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Foi um ótimo resultado para o Bahia, contra um grande time. Fico muito feliz por esse triunfo e por essa sequência no time titular. A equipe vem evoluindo e estamos invictos há cinco jogos (duas vitórias e três empates), sendo que nossos resultados positivos foram fora de casa “, observou Matheus Sales.