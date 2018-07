Mascotes do Palmeiras divulgam marca do clube na América Central

A delegação do Palmeiras ganhou dois importantes reforços na viagem para a América Central: o Periquito e o Porco Gobbato. Duas das principais atrações em jogos do clube como mandante, os mascotes do Verdão ultrapassaram as fronteiras do Brasil para acompanhar o time palestrino durante o período de treinamentos e amistosos no Panamá e na Costa Rica. E esta é apenas uma das ações que os personagens farão ao longo da temporada.

“Ativamos os mascotes com o intuito de trazer os torcedores para mais perto do Palmeiras e torná-los personagens da torcida. A gente vê o torcedor, principalmente o mais jovem, como um público potencial para isso. Por isso, queremos levar os mascotes para jogos dentro e fora de casa, além de viagens de intertemporada e pré-temporada”, explicou Roberto Trinas, diretor de marketing do Palmeiras.

A dupla inseparável também tem participado de conteúdos exclusivos divulgados pelas redes sociais do Palmeiras, tanto que ambos ganharam uma série especial para ser veiculada no IGTV (nova funcionalidade de vídeo do Instagram) e na TV Palmeiras/FAM. A produção mostra o cotidiano dos mascotes, desde interação com jogadores até eventos que fogem do futebol, como visitas aos pontos turísticos do Panamá e participação em um programa esportivo local.

“É um atrativo a mais para os torcedores em nossos canais de comunicação, tanto o Periquito quanto o Gobbato possuem uma aceitação muito grande nas redes sociais. Eles fazem parte de capítulos importantes da história do Palmeiras e temos de valorizá-los sempre”, completou Trinas.