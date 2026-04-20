Martínez celebra titularidade e projeta o duelo com o Jacuipense pela Copa do Brasil

Com a ausência de Marlon Freitas no meio-campo do Palmeiras, Emi Martínez foi titular na vitória sobre o Athletico-PR no Brasileirão. Na reapresentação desta manhã, o uruguaio celebrou a oportunidade entre os 11 e projetou a estreia do time na Copa do Brasil.

"Muito feliz pelo resultado, pelo esforço do time. Foi um jogo difícil, bastante disputado. Sofremos a expulsão, mas acho que o time soube superar essa dificuldade. Agora estamos desfrutando o momento, precisávamos da vitória, dos três pontos, e estamos muito felizes por isso", iniciou o jogador.

Na última noite, Martínez atuou durante os 90 minutos, com a missão de suprir o desfalque de uma das referências do meio-campo palmeirense. Nas últimas cinco partidas do Palmeiras, ele sequer saiu do banco de reservas, mas ressaltou a importância dos minutos jogados, visando a Copa do Mundo.

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"Me senti muito bem ontem, tenho que agradecer aos profissionais do Palmeiras, porque é verdade que não estava tendo muitos minutos, mas isso não seria desculpa para eu não estar bem fisicamente. Realmente tenho o sonho neste ano de ir para o Mundial. Recebendo alguns minutos, com essa qualidade de jogos aqui no Brasil, creio que posso sonhar com isso", comentou.

Além disso, o uruguaio projetou o primeiro passo na Copa do Brasil e afirmou que o time entra para ser campeão. Nesta quinta, o Verdão recebe o Jacuipense pela quinta fase da competição nacional, às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

"A preparação vai ser como fazemos em todos os jogos, com a mesma seriedade. É isso que o Palmeiras exige: entrar para ser campeão em todas as competições. Vai ser o primeiro passo para o nosso objetivo [na Copa do Brasil]. Desde hoje já começamos a preparação para esse mata-mata que é muito importante para nós", concluiu Emi Martínez.