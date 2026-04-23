Marlon Freitas projeta estreia do Palmeiras na Copa do Brasil

Após cumprir suspensão na vitória do Palmeiras sobre o Athletico-PR, Marlon Freitas deve ser titular no duelo com o Jacuipense, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O volante valorizou a competição mata-mata e falou sobre o que espera para o embate contra a equipe baiana.

"A gente sabe que a Copa do Brasil é uma competição importante, de mata-mata, e que temos os primeiros 90 minutos na nossa casa. Temos de nos impor, colocar um ritmo muito forte e, junto com o apoio do nosso torcedor, tenho certeza de que vamos fazer um grande jogo com muita humildade e muito respeito à equipe adversária", disse o volante.

Marlon Freitas vem sendo uma das principais peças do Palmeiras nesta temporada. O volante chegou ao Alviverde neste ano, vindo do Botafogo, e é titular absoluto na equipe de Abel Ferreira. Até então, são 24 jogos, dois gols e uma assistência pelo Verdão.

"A gente estará jogando em casa e precisa buscar o nosso objetivo, que é ter uma vantagem neste primeiro jogo", continuou.

"Sonho"

O volante também enfatizou a importância da Copa do Brasil para o Palmeiras. O Alviverde venceu a competição quatro vezes (1998, 2012, 2015 e 2020) e mira o pentacampeonato. Na última edição, o Verdão caiu nas oitavas, diante do rival Corinthians.

"Com certeza é uma oportunidade muito grande para eles, mas a gente vai lutar porque a Copa do Brasil é nosso sonho. Então temos de ter toda a humildade e todo o respeito", afirmou o atleta.

"Vamos estudar bem a equipe adversária e montar a nossa melhor estratégia para a gente fazer um grande jogo na nossa casa. Sabemos a importância de fazer um grande jogo, começar bem nesta primeira partida para, no outro jogo, buscar a classificação", concluiu.

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