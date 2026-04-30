Marlon Freitas cobra eficiência do Palmeiras após empate na Libertadores: "Resultado ruim"

O empate por 1 a 1 entre Palmeiras e Cerro Porteño na noite desta quarta-feira não deixou o Verdão contente. O meio-campista da equipe brasileira, Marlon Freitas, cobrou eficiência do time, que perdeu a chance de conquistar os três pontos no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai. Para ele, foi um resultado ruim.

"Acho que é ajustar. Como falei, a gente precisa matar o jogo, principalmente na segunda etapa. A gente precisa ser um pouco mais eficiente, mas é melhorar o coletivo. Corrigir esse pequeno erro aí para já voltar a vencer já no final da semana", disse à ESPN.

O Palmeiras precisa virar a chave para o Campeonato Brasileiro, torneio no qual defende a liderança, com 32 pontos em 13 jogos. No próximo sábado, o Alviverde recebe o Santos no Allianz Parque.

"A gente sabe que é um jogo difícil, é um clássico, mas o resultado de hoje, pelo que foi o jogo, é um resultado ruim. Mas é isso, corrigir, já recuperar, já focar no próximo jogo", concluiu.

Jhon Arias abriu o placar para o Palmeiras, aos 32 minutos do primeiro tempo. O Cerro Poteño chegou ao empate aos 26 da etapa final com um gol contra de Carlos Miguel. Iturbe soltou a pancada, acertou a trave, a bola voltou nas costas do goleiro e entrou no gol.

Situação do Palmeiras

Com esse empate, o Palmeiras perdeu a liderança do Grupo F e caiu para segundo lugar na chave, com cinco pontos, um a menos do que o líder Sporting Cristal-PER. O Cerro Porteño, por sua vez, fica em terceiro lugar, com quatro, enquanto o Junior Barranquilla-COL ocupa a última posição, com apenas um.

Palmeiras

Jogo: Palmeiras x Santos

Competição: Campeonato Brasileiro (14ª rodada)

Data e horário: 2 de maio de 2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

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