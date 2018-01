Marcos Rocha lembra amizade com Mattos e quer assumir ‘Cucabol’

O melhor lateral direito em quatro dos últimos seis anos chegou ao Palmeiras. Premiado como o melhor da função entre 2012 e 2015, Marcos Rocha foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira, no Palmeiras.

“Conheço o Alexandre Mattos desde 2010, na Série B, quando tive a oportunidade de jogar no América-MG. É um cara querido, que briga muito pela equipe que comanda, e espero que vestindo a camisa do Palmeiras a gente possa ser feliz também. Ele está há dois anos lutando para fazer o Palmeiras campeão novamente, brigando por todos os títulos, trazendo infraestrutura. É só agradecer. Mantemos contato desde o fim do ano passado sobre uma possível vinda ao Palmeiras”, afirmou o novo camisa 22.

No Campeonato Brasileiro de 2017, Marcos Rocha foi o lateral com maior número de desarmes por jogo (3,3) e de lançamentos por partida (2,5). Além disso, teve o segundo melhor aproveitamento nos cruzamentos (30,2%), e foi o terceiro em assistências para gol (5). No Verdão, ele ainda poderá se destacar em outra jogada caracterísitica.

“Agora o Moisés vai ter um descanso (risos). O Cuca gostava bastante desta jogada (do lateral na área), usamos muito em 2013 com jogadores de estatura. Ele (Moisés) vai ter um refresco, vamos tentar aproveitar, é uma jogada difícil de ser marcada”, completou.

Marcos Rocha, de 29 anos, chega à Academia de Futebol por empréstimo de uma temporada, com valor de compra pré-fixado, em negociação que envolveu a ida de Róger Guedes para o Atlético-MG pelas mesmas condições.

Às 19h30 (de Brasília) do próximo dia 18 de janeiro, o reforçado time comandado pelo técnico Roger Machado entra em campo para encarar o Santo André, no Estádio Palestra Itália, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Ferroviária e Novorizontino completam o grupo C do Estadual.