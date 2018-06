Marcos Rocha lamenta empate: “Deixamos de ganhar dois pontos”

Faltou concentração ao Palmeiras para segurar a vantagem construída diante do Ceará, na tarde deste domingo, na Arena Castelão. A análise é do lateral direito Marcos Rocha, que lamentou o empate por 2 a 2 após a equipe alviverde abrir 2 a 0 no primeiro tempo do duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Deixamos de ganhar dois (pontos). Jogo controlado, time jogando bem, com posse de bola, e duas rebatidas dentro da área eles conseguiram fazer os gols. É sinal de que precisamos de mais atenção, estar ligados o tempo todo para isso não voltar a acontecer”, avaliou o jogador palmeirense ao canal Premiere.

Apesar da condição de visitante, o Verdão começou se impondo e abriu o placar logo aos cinco minutos de jogo, com Thiago Santos, de cabeça. Pouco depois, após lucas Lima roubar a bola no meio-campo, Dudu aproveitou passe de Hyoran e ampliou a vantagem.

Ainda no primeiro tempo, contudo, Felipe Azevedo subiu sozinho na área e diminuiu. O Ceará se abriu na etapa complementar e buscou o empate aos 42 minutos, quando Elton tocou na saída de Jailson após nova falha da defesa palmeirense.

O Palmeiras, que poderia assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, caiu para o sexto lugar, com 18 pontos ganhos. O último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo será diante do Flamengo, na próxima quarta-feira, às 21 horas (de Brasília), no Allianz Parque.