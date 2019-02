Marcos Rocha aponta erros de Dudu e Borja como causa do empate do Palmeiras

Não foi apenas a torcida do Palmeiras que deixou o Allianz Parque irritada com os erros de finalização da equipe. Após o empate sem gols contra o Santos, o lateral Marcos Rocha apontou os erros nos arremates, em especial de Dudu e Borja, como motivos para a rede não ter sido balançada.

“Chances mais claras foram nossas, conseguimos controlar o jogo, deixamos a posse na parte defensiva e sabemos da movimentação do ataque. Seguramos na parte tática e faltou um pouco mais de capricho na finalização, Borja, Dudu e os nossos passes. Encontramos equilíbrio e fica o pesar pela ausência dos três pontos”, afirmou o lateral.

No primeiro tempo, Borja perdeu uma chance incrível, sem goleiro, ao se jogar na bola tentando um carrinho para concluir o cruzamento rasteiro de Victor Luis. O colombiano tentou concluir o pé direito, mas ela bateu no esquerdo, foi fraca e Gustavo Henrique tirou em cima da linha.

Já no segundo tempo, Dudu cabeceou cruzamento de Felipe Pires, mas Everson fez um milagre para defender. Nas jogadas de mano a mano e linha de fundo, o camisa 7 não teve sucesso e raras vezes conseguiu passar por Matheus Ribeiro.

“Sabíamos que a equipe do Santos marcava quase na linha do meio-campo, com zagueiros pesados e tentamos lançamentos. Com gramado escorregadio, dificultou um pouco”, concluiu.