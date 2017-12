Marcos recorda 5 anos da despedida dos gramados: “Bons tempos”

Ídolo inesquecível do Palmeiras, o ex-goleiro Marcos já alcança um tempo considerável de aposentadoria. A despedida do antigo arqueiro – herói da conquista da Libertadores de 1999 – completou cinco anos na madrugada desta terça-feira e foi motivo para um momento de saudade do Santo alviverde.

“Há exatos 5 anos fazia meu último jogo pelo Verdão, amistoso de despedida contra a seleção brasileira. Bons tempos!!!”, escreveu nas redes sociais o campeão mundial de 2002 com a Seleção Brasileira, que curiosamente encerrou a carreira à meia-noite de 12/12/2012, junto ao seu número histórico de camisa.

Depois que largou o futebol, Marcos apareceu no mundo do futebol como uma espécie de embaixador do Palmeiras, ganhou um busto e chegou a dar um susto nos fãs ao passar por uma cirurgia cardíaca. No momento, ele está empenhado em um projeto de clube de cerveja com a sua marca.