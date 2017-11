Marcos Assunção exalta passagem e título pelo Palmeiras

O volante Marcos Assunção guarda um grande carinho pelo Palmeiras. Em suas redes sociais, o ex-volante destacou uma montagem envolvendo o Alviverde em que ele aparece como um dos personagens. A imagem é referente ao título da Copa do Brasil de 2012.

“Uma honra ser lembrado nessa foto e saber que fui importante nessa conquista.Foi um prazer ter vestido essa camisa”, destacou.

Marcos Assunção conquistou os palmeirenses principalmente pelos seus gols e assistências em jogadas de bola parada. O gol do título da Copa do Brasil, contra o Coritiba, marcado de cabeça por Betinho, saiu de uma cobrança de falta do antigo meio-campista.