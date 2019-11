Mano volta a fechar treino do Palmeiras: veja a provável escalação

O Palmeiras está pronto para enfrentar o Grêmio neste domingo, às 16h, no Allianz Parque, em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco alviverde finalizou a preparação na manhã deste sábado com portões fechados para imprensa.

Durante a semana, Mano Menezes abriu o treinamento apenas na quinta-feira e foi possível ver Borja treinando entre os titulares. Contudo, a presença do colombiano não é confirmada. Luiz Adriano, seu concorrente direto, está recuperado de uma lesão muscular na coxa direita e pode pintar entre os iniciais.

Deyverson e Henrique Dourado são as outras opções para a posição, mas correm por fora na briga. O primeiro chegou a embalar uma sequência na ausência de Luiz Adriano, mas não correspondeu. Já Dourado tem apenas três partidas com a camisa alviverde em um mês e meio. então se torna o mais improvável.

Outra volta é a de Gustavo Gómez. O zagueiro estava servindo a seleção paraguaia e ficou de fora do último jogo, contra o Bahia, porém, já está de volta e vai para jogo.

A provável equipe do Palmeiras que vai para o duelo diante do Grêmio é: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Zé Rafael e Borja.

Segundo colocado no Brasileirão, com 68 pontos, o Verdão precisa da vitória para manter as esperanças de conquistar o título nacional.