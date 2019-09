Mano projeta reencontro com o Cruzeiro e prevê adversário já transformado

O terceiro jogo de Mano Menezes no comando técnico do Palmeiras terá traços especias. Afinal, o treinador reencontrará o Cruzeiro, equipe na qual trabalhou por mais de três anos, no sábado, às 19h, no Allianz Parque.

Na entrevista coletiva concedida após a vitória sobre o Fluminense, o técnico afirmou que espera encontrar uma Raposa já com características diferentes nas mãos de Rogério Ceni.

“O Cruzeiro tem um grande elenco, vocês conhecem os nomes tanto quanto eu. Eu tive o privilégio de ficar três anos e quase dois meses lá. Os momentos difíceis todas as equipes passam, e agora é o momento mais difícil. Eu tenho acompanhado as notícias e provavelmente teremos uma equipe taticamente muito diferente contra nós”, analisou Mano.

“É aquela história da troca de filosofia, o Rogério pensa o futebol com as suas ideias e está tentando implantá-las. Às vezes as coisas andam mais rápidas, mais lentas, às vezes não andam. Mas esse é o problema do Cruzeiro, o nosso é tentar vencê-los no sábado para tentar chegar à terceira vitória consecutiva”, completou.

Após a demissão de Mano Menezes, o Cruzeiro já disputou cinco partidas sob o comando de Rogério Ceni. Pelo Campeonato Brasileiro, o time venceu Santos e Cruzeiro, empatou com o CSA e foi derrotado pelo Grêmio. Já pela Copa do Brasil, a equipe foi goleada pelo Internacional e caiu na semifinal do torneio.

Mano comandou o Cruzeiro em 227 partidas. Entre 2016 e 2019, foram 109 vitórias, 66 empates e 52 derrotas. Nesse período, o treinador foi bicampeão da Copa do Brasil, em 2017 e 2018, além de bicampeão Mineiro, em 2018 e 2019.

Depois de vencer o Fluminense e igualar os números de jogos em relação aos candidatos ao titulo do Brasileirão, o Palmeiras busca diminuir a distância para o líder Flamengo. No momento, o Verdão soma 36 pontos, três a menos do que o Rubro-Negro.