Mano lamenta primeira derrota no Allianz, mas nega time apático

A derrota contra o Grêmio, sofrida na tarde deste domingo, marcou o primeiro revés do Palmeiras sob o comando de Mano Menezes no Allianz Parque. O técnico lamentou o insucesso na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, conquistado pelo Flamengo de forma antecipada, mas negou que seu time tenha sido apático.

Após um primeiro tempo de poucas emoções, o Grêmio saiu na frente em cobrança de pênalti convertida por Everton Cebolinha. O Palmeiras empatou por meio de Bruno Henrique em mais um pênalti e tentou virar, mas acabou tomando o segundo gol de Pepê. Insatisfeita, a torcida chamou o time local de “sem vergonha”.

“Perder é sempre péssimo e foi minha primeira derrota como treinador no Allianz Parque. Penso que nem jogamos para perder. Perdemos nos pecados, nas avaliações. Cometemos erros que não se podem ser cometidos contra um adversário grande e tão letal”, avaliou Mano Menezes.

Até o primeiro gol, dentro de um Allianz Parque com menos público do que o habitual, Palmeiras e Grêmio fizeram uma partida morna e o volante Thiago Santos foi um dos poucos a se destacar. O nível do jogo melhorou apenas nos minutos finais, quando o time mandante precisou reagir.

“Em nenhum momento houve apatia. O time foi superior ao Grêmio no controle de jogo, na proposta e na ambição. Sabendo da pressão que sofreríamos, eles podem até ter esperado. Mas erramos em questões difíceis de aceitar. Em duas bolas no primeiro tempo, poderíamos ter saído na frente, o que daria outra condição”, afirmou Mano.

Pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o ameaçado Fluminense às 19h30 (de Brasília) desta quinta-feira, no Estádio do Maracanã. Até o final, o time dirigido por Mano Menezes ainda pega Flamengo (mandante), Goiás (mandante) e Cruzeiro (visitante).