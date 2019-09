Mano deixa de fora único centroavante do Palmeiras com gol no Brasileirão

Como de costume, o Palmeiras não divulgou a lista de jogadores relacionados para a partida deste sábado, agendada para às 21h (de Brasília), no Serra Dourada, contra o Goiás, mas a Gazeta Esportiva apurou junto a pessoas ligadas ao clube que Deyverson não foi convocado. O confronto válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro marcará a estreia do técnico Mano Menezes.

No último domingo, quando Luiz Felipe Scolari ainda dirigia a equipe, Deyverson também foi preterido e sequer figurou no banco de reservas na derrota para o Flamengo. À época, a atitude de Felipão foi bastante questionada pelo fato de cinco dias antes o treinador ter apostado justamente no camisa 16 para tentar a classificação à semifinal da Copa Libertadores.

Números

No Campeonato Brasileiro, Deyverson é o único centroavante palmeirense a ter gols marcados. Borja, Luiz Adriano e Henrique Dourado ainda estão zerados. Aliás, entre os atacantes, além de Deyverson, apenas Dudu foi às redes (cinco gols).

Polêmico e irreverente, Deyverson fez 31 jogos na temporada, marcou seis gols e deu três assistências. No Brasileirão, são três gols em 13 jogos. Com ele em campo, o Verdão tem um aproveitamento de 71% dos pontos disputados (8 vitórias, 3 empates e 1 derrota). Quando não contou com Deyverson, o alviverde teve problemas: foram dois empates e uma derrota.

Histórico

Em 2018, Deyverson entrou para a história do Palmeiras com gols decisivos em momentos importantes na campanha do título nacional. O centroavante foi responsável pela vitória em cima do arquirrival Corinthians, marcou gol no triunfo sobre o São Paulo que acabou com um longo jejum do clube dentro do Morumbi e coroou sua temporada ao anotar o gol do título, frente ao Vasco, em São Januário.

Crítica

Apesar de nenhum de seus concorrentes engrenarem, Deyverson acabou perdendo espaço na equipe. A eliminação para o Grêmio na Libertadores refletiu em muitas críticas ao jogador, que entrou no intervalo daquela na vaga de Willian mesmo depois de ter passado a semana treinando à parte do grupo por opção de Felipão.

A troca no comando encheu Deyverson de esperança para uma retomada no Palmeiras, mas, pelo jeito o atleta de 28 anos terá de trabalhar muito para convencer Mano Menezes de que pode ser útil ao time.