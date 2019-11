Mano cogita subir Gabriel Veron e outros destaques da base do Palmeiras

Mano Menezes cogita subir Gabriel Veron e outros destaques da base do Palmeiras em 2020. A definição ocorrerá nas próximas semanas.

Veron é destaque da seleção brasileira no Mundial Sub-17 e muitos torcedores querem vê-lo no elenco profissional.

“Vimos a partida com atenção, até para vê-lo mais de perto. Fazemos isso no sub-17 e sub-20 para conhecer melhor, falar com os respectivos técnicos. Vamos conversar para tomar decisões importantes com jogadores de talento e que podem estar, sim, conosco. Temos relação prévia e vamos ver se confirma o que esperamos para trazer ao grupo principal”, disse Mano, em entrevista coletiva.

O Verdão tem utilizado poucos jogadores das categorias de base. Na vitória sobre o Ceará do último sábado, por exemplo, nenhum atleta em campo foi formado no clube.

O Palmeiras voltará a campo para enfrentar o Vasco, na quarta-feira, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

