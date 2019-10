Mano aposta na dupla Carlos Eduardo e Lucas Lima para manter força do Palmeiras

O técnico Mano Menezes preferiu não cravar a escalação do Palmeiras. Mas na entrevista desta sexta-feira, como havia ocorrido no treino do dia anterior, o treinador deu todos os indícios da formação que irá jogar no final de semana contra o Avaí, em Florianópolis. As principais novidades devem ficar no ataque, com as presenças de Lucas Lima no meio e Carlos Eduardo no ataque.

Na visão de Mano Menezes, a velocidade de Carlos Eduardo pelas pontas necessita da presença de um jogador mais concentrado na armação. Por isso, como ainda não conta com Gustavo Scarpa na melhor condição, vem a escalação de Lucas Lima na vaga que foi de Zé Rafael no empate diante do Athletico Paranaense, na Arena da Baixada.

“Como vocês tiveram oportunidade de ver, o Carlos Eduardo trabalhou na equipe base para termos um atacante de velocidade pelo lado e manter mais próximo do que a equipe vem fazendo. Para isso, precisamos ter armador no meio, um jogador para servir esses atletas, aí trabalhamos com o Lucas (Lima), para dar confiança e uma ideia clara”, explicou o comandante alviverde.

Na entrevista, Mano descartou a utilização do lateral Marcos Rocha e o atacante Willian. Com incômodos musculares, ambos passaram a semana fora dos principais treinos do Palmeiras na Academia de Futebol. O técnico deixou claro que ninguém está sendo poupado na equipe. “Estou tirando os jogadores que estão sem condições”, disse.

Além da dupla, Gustavo Gomez também está fora em relação ao time do jogo de Curitiba. O zagueiro cumpre suspensão pelo terceiro amarelo – Luan será seu substituto.

Desta forma, a provável escalação do Palmeiras deve ser: Weverton; Jean, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Carlos Eduardo e Deyverson.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com