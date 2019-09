Mancha Verde posiciona-se sobre possível novo técnico: “Mano não”

O Palmeiras anunciou a demissão de Felipão na noite desta segunda-feira após uma série de resultados negativos no Campeonato Brasileiro e eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores. O nome favorito da diretoria do Verdão para assumir o comando técnico é Mano Menezes. Por meio do Twitter, a Mancha Verde, principal torcida organizada do Alviverde, mostrou descontentamento com a possível escolha.

Usando a hashtag “Mano não”, a torcida organizada endossou o pedido de milhares de palmeirenses na noite desta segunda-feira. Por conta do passado do técnico do Corinthians e pelo estilo de jogo defensivo e que se assemelha em alguns aspectos ao modelo de Felipão, o nome de Mano Menezes não caiu no gosto dos torcedores.

Já basta de merdas em 2019, Galiotte! #ManoNao e #ForaMattos! RESPEITE A TORCIDA, PELO MENOS UMA VEZ! — Mancha Alvi Verde (@torcidamv83) September 3, 2019

Logo na sequência, a Mancha Verde publicou novo tweet, dessa vez atacando novamente Alexandre Mattos. O perfil escreveu que “já basta de m* em 2019, Galiotte!”, pedindo respeito à torcida e a saída do diretor de futebol.

O Palmeiras, na primeira gestão de Maurício Galiotte, chegou a procurar por Mano Menezes em outubro 2017, após a saída de Cuca. Na ocasião, o técnico teve contato com o diretor de futebol Alexandre Mattos, mas resolveu ficar no Cruzeiro, o que levou o Palmeiras a manter Alberto Valentim.