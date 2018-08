“Mais dedicado”, Lucas Lima encontra o bom futebol no Palmeiras

Lucas Lima é outro jogador em relação ao que iniciou a temporada no Palmeiras. Em sete jogos pós-Copa do Mundo, o meia já anotou quatro gols (contra apenas um nas outras 35 partidas), se tornou mais participativo em campo e apresenta números melhores nos testes físicos. Para o técnico Luiz Felipe Scolari, a melhora se deve a um fator principal: a dedicação nos treinos.

“O Lucas Lima tem tido evolução e vontade nos treinamentos. No treinamento, ele modificou, desde que a gente chegou e viu algumas estatísticas que tínhamos de treinamento, ele modificou para muito mais. Quando modifica para muito mais, a gente começa a ver situações em que ele pode participar também mais. No início do jogo ou em alguns jogos retirando um jogador de contenção. Ele está ganhando espaço pela sua determinação e qualidade”, afirmou Felipão.

Após iniciar a temporada como titular, Lucas Lima perdeu espaço assim que Moisés encerrou sua pré-temporada estendida e pôde ficar à disposição, ainda sob o comando de Roger Machado. Bem recebido pela torcida em seu início, o camisa 20 passou a conviver com críticas e vaias constantes nos jogos no Allianz Parque.

Com Felipão no comando, o meia enxergou uma nova possiblidade de se firmar no Verdão. Para isso, Lucas se mostra disposto a fazer a função tática hoje exercida por Moisés, com mais participação na marcação. Assim, o camisa 20 tem ressaltado em todas suas entrevistas sua melhora física, o que é reconhecido pela comissão técnica.

“O Lucas tem melhorado muito sua condição física, sendo que nos testes e medidas tomadas pela fisiologia, é um jogador que está em pleno desenvolvimento de sua capacidade. Mudou muito”, completou.

O Palmeiras volta a campo no domingo, novamente pelo Campeonato Brasileiro, para enfrentar o Internacional. O duelo será no Beira-Rio e o Alviverde tem dois desfalques por suspensão: o zagueiro Edu Dracena e o atacante Dudu.