Mãe palmeirense que narra jogos para filho cego ganha série na Fifa

Em setembro do ano passado, a história de Silvia Grecco e de seu filho Nickollas viralizou após a dupla palmeirense ter sido filmada na vitória de 1 a 0 sobre o Corinthians, no Allianz Parque. A mãe tem o costume de narrar as jogadas das partidas do Palmeiras para o filho, que é cedo e recebeu o diagnóstico de autismo quando tinha cinco anos. Os dois viraram tema do primeiro capítulo de uma série produzida pela Fifa que aborda a relação de diversas mulheres com o futebol.

O nome da série será “Sheroes”, que foi elaborado a partir da junção das palavras em inglês “she” e “heroes”, que significam “ela” e “heróis”, respectivamente. No capítulo produzido, Silvia relata seu amor pelo Palmeiras desde sua infância e ainda relembra como passou a descrever para seu seu filho os detalhes que aconteciam em campo. A produção está disponível no canal de YouTube da Fifa.

“Eu sentia que ele estava ali, sentado, ouvindo gritos, mas não sabendo na realidade o que estava acontecendo. Aí sutilmente eu comecei a narrar todas as jogadas. Daí em diante, começou a ser uma coisa comum eu estar narrando para ele”, afirmou Silvia na série.

Quando a história de Nickollas chegou ao conhecimento, o clube realizou uma série de ações com o garoto, incluindo uma visita ao Allianz Parque, na qual o jovem torcedor bateu um pênalti no gramado. Para completar, Nickollas ainda recebeu de presente um óculos que transforma imagem em áudio, que foi desenvolvido em parceria com uma empresa de tecnologia.