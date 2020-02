Luxemburgo revela emoção por estreia no Allianz e valoriza virada

O técnico Vanderlei Luxemburgo, recordista no antigo Estádio Palestra Itália, ficou emocionado com sua estreia no Allianz Parque, realizada na tarde deste domingo. Satisfeito, ele valorizou o triunfo de virada alcançado por seus pupilos diante do Mirassol, pelo Campeonato Paulista.

Luxa é recordista de jogos (144) e vitórias (114) no Palestra Itália, palco dos títulos das edições de 1996 e 2008 do Campeonato Paulista. Após enfrentar o Palmeiras por Cruzeiro e Vasco no Allianz Parque, o experiente treinador teve a chance de estrear pelo time da casa na arena.

“Depois de tantas decisões na carreira, esse jogo mexeu comigo. Assim como na minha chegada ao Palmeiras, o sentimento foi de voltar ao clube que me deu visibilidade no começo da carreira. Mesmo com idade e experiência, mexe conosco. Foi uma emoção diferente”, descreveu o comandante.

Após um primeiro tempo de poucas emoções, o Mirassol conseguiu sair na frente por meio de Rafael Silva. O Palmeiras empatou com Gustavo Gomez e virou através de Raphael Veiga e Luiz Adriano, garantindo a virada exaltada por Vanderlei Luxemburgo ao final da partida.

“Nem sempre a gente vai sair na frente e os jogadores mostraram capacidade de reação. Não ficaram pensando que não daria mais. Jogamos para buscar um placar importante”, disse Luxa. “Queria mostrar que aqui vai ser muito difícil ganhar do Palmeiras. Para vencer campeonato, tem que ter um percentual de vitórias alto aqui”, completou.

Com 13 pontos ganhos, dois a menos que o Santo André, o Palmeiras figura na vice-liderança do Grupo B do Campeonato Paulista. Pela sétima rodada, o time alviverde volta a campo para encarar o Guarani às 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira, novamente no Allianz Parque.