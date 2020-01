Luxemburgo projeta reencontro com o Bragantino: “Não sai nunca da minha história”

Após duas vitórias e um empate nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista, Vanderlei Luxemburgo prepara a equipe do Palmeiras para o confronto com o Red Bull Bragantino. A partida que ocorre no próximo domingo é especial para o treinador, que começou sua carreira no clube de Bragança Paulista.

Ao comentar sobre o confronto, Luxa relembra a história que construiu no Bragantino: “Ali começou minha história em São Paulo. Uma história bonita. Sempre digo que um dos títulos mais importantes da minha vida profissional foi pelo Bragantino. É muito legal, foi muito importante para a minha carreira. Levar o Bragantino da segunda divisão para a primeira divisão foi muito marcante. Voltar para Bragança é sempre legal, está na minha cabeça, não sai nunca da minha história e da minha cabeça”.

O treinador do Palmeiras também falou sobre as suas expectativas para a visita a Bragança Paulista e, claro, para a jogo com o atual campeão da Série B: “Já voltei lá diversas vezes, vou lá comer sanduíche de linguiça, que é gostoso pra caramba (risos), rever os amigos. Tem um campo bom, é outro momento do Bragantino, o Red Bull comprou. Time forte, vai ser um jogo difícil, não tenho nenhuma dúvida de que vão complicar lá, como sempre complicaram”.

O duelo entre Red Bull Bragantino e Palmeiras está marcado para o próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid. O Verdão atualmente é o segundo colocado do Grupo B com sete pontos, dois a menos que o líder Santo André.

